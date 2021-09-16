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Верховний Суд виправдав екссуддю, якого ВАКС посадив на два роки

На початку року його визнали винним у зловживанні впливом.

Верховний Суд виправдав колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка, якого Вищий антикорупційний суд посадив на два роки за хабарництво.

Про це повідомив проєкт Prosud всеукраїнського об'єднання "Автомайдан".

Затримання судді Пономаренка
Фото: ssu.gov.ua
Затримання судді Пономаренка

На початку 2021 року Антикорупційний суд визнав Пономаренка винним за звинуваченням згідно з ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом). Він встановив, що в серпні 2018 року суддя отримав кошти від місцевого мешкaнця для здійснення впливу на суддів одного з районних судів Черкаської області, аби ті ухвалили позитивні рішення в адміністративних справах в інтересах цієї особи.

Суддю викрили поблизу місця проживання одразу після отримaння всієї суми непрaвомірної вигоди в розмірі 30 тисяч гривень. Гроші давав водій, який попався за кермом нетверезим.

Після того, як вирок було підтверджено Апеляційною палатою ВАКС, суддю відправили в Менську колонію.

Проте Верховний Суд вирішив стати на бік екссудді та закрив справу.

Пономаренко був призначений суддею Черкаського районного суду президентом Леонідом Кучмою у 2002 році. Після того, як п'ятирічний термін призначення сплив, Верховна Рада обрала його суддею безстроково. У 2010 році парламент перевів його на посаду судді Апеляційного суду Черкаської області.

У кінці 2019 року Вища рада правосуддя звільнила Пономаренка за власним бажанням.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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