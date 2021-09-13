Правоохоронці вивчають відеозапис за участі Гео Лероса щодо підпалу його ж авто

Національна поліція вивчає відеозапис розмови за участю народного депутата Гео Лероса, на якому той нібито обговорює підпал власного авто.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Сьогодні у мережі було опубліковане відео нібито за участю народного депутата: на ньому він із невідомим обговорює можливі протиправні дії відносно себе, аби привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакунок із грошима. Правоохоронці долучать вказане відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчать його, проведуть необхідні слідчі дії та експертні дослідження”, - йдеться у повідомленні.

У Державному бюро розслідувань вбачають у діях вказаної особи ознаки кримінального порушення.

“На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади. Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів”, - сказано у повідомленні на сайті ДБР.

“За таких обставин дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР”, - наголошується у заяві.

Сам Гео Лерос написав у Facebook, що на відео повністю сфабрикований звук та пов’язав його появу з подіями, які відбулись у Верховній Раді минулого тижня. Лерос закликав його авторів оприлюднити повне відео зі звуком для того, щоб провести його експертизу.

“Сама тема і звук обрані не просто так, адже є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якісь неадекватні слова, за які я би давно сидів у в’язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту. Я завтра подам заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео. Але очевидно точно, що цей інструмент має на меті відволікти людей від насправді важливих подій, які відбуваються у нашій державі”, - написав Лерос.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Гео Лероса.

Перед цим Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.