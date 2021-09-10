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Тищенко заявив, що помолився за здоров'я Лероса після бійки з ним

Гео Лерос назвав такі дії нардепа богохульством.

Тищенко заявив, що помолився за здоров'я Лероса після бійки з ним
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що після нападу на позафракційного депутата Гео Лероса він пішов помолитися за його здоров’я.

На своїй сторінці у фейсбуці Тищенко опублікував фото зі свічкою в руках у храмію

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - підписав він фото.

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Лерос у коментарі "Українській правді" такі дії нардепа назвав богохульством і додав, що Тищенко мав би молитися за тих, "кого убив і покалічив".

За словами Лероса, Тищенко "пробив дно ще в дев'яності", а зараз у нього "просто друга молодість, коли він відчуває вседозволеність". Він також "подякував" президенту Володимиру Зеленському за те, що "привів до влади людей з новою ментальністю".

Нагадаємо, 9 вересня народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко застосував силу до позафракційного депутата Гео Лероса під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента і голови ОПП. Конфлікт відбувся під час виступу Лероса при розгляді звіту тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо перевірки стану "Укрзалізниці". Лерос із трибуни заявив, що "єдине ТСК, яке повинно звітувати в цій залі, стосується зриву спецоперації по "вагнерівцям". Депутат додав, що українців цікавить, хто "злив спецоперацію" і назвав прізвища Єрмака і Зеленського.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань.

Депутат Ярослав Юрчишин подав до Державне бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора заяву щодо бійки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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