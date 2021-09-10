Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що після нападу на позафракційного депутата Гео Лероса він пішов помолитися за його здоров’я.

На своїй сторінці у фейсбуці Тищенко опублікував фото зі свічкою в руках у храмію

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", - підписав він фото.

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Лерос у коментарі "Українській правді" такі дії нардепа назвав богохульством і додав, що Тищенко мав би молитися за тих, "кого убив і покалічив".

За словами Лероса, Тищенко "пробив дно ще в дев'яності", а зараз у нього "просто друга молодість, коли він відчуває вседозволеність". Він також "подякував" президенту Володимиру Зеленському за те, що "привів до влади людей з новою ментальністю".

Нагадаємо, 9 вересня народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко застосував силу до позафракційного депутата Гео Лероса під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента і голови ОПП. Конфлікт відбувся під час виступу Лероса при розгляді звіту тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо перевірки стану "Укрзалізниці". Лерос із трибуни заявив, що "єдине ТСК, яке повинно звітувати в цій залі, стосується зриву спецоперації по "вагнерівцям". Депутат додав, що українців цікавить, хто "злив спецоперацію" і назвав прізвища Єрмака і Зеленського.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань.

Депутат Ярослав Юрчишин подав до Державне бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора заяву щодо бійки.