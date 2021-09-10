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Олексій Чернишов про реформу містобудування: вже за тиждень ДАБІ буде остаточно ліквідовано

Натомість працюватиме новий орган – ДІАМ. 

Олексій Чернишов про реформу містобудування: вже за тиждень ДАБІ буде остаточно ліквідовано
Олексій Чернишов
Фото: Пресслужба Мінрегіону

Реформа містобудування перебуває на завершальному етапі. Менше ніж за тиждень в Україні буде остаточно припинено роботу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яку експерти називали одним із найкорумпованіших органів у державі. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов UA: Українське радіо.

Замість ДАБІ наповну працюватиме новостворений орган – Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ). В інспекцію вже набрано 30% співробітників.

"15 вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція завершує своє функціонування. Починає працювати Державна інспекція архітектури та містобудування. Це абсолютно новий орган, який вже утворений та укомплектований фаховим персоналом. Ліквідація ДАБІ та запуск ДІАМ – один із найважливіших кроків у реформі містобудування. У рамках нової системи відсутні корупційні ризики. Вже діє Єдина державна електронна система у сфері будівництва, яка максимально мінімізує контакти між учасниками процесу. Завдяки цій системі процеси будівництва ведуться чітко та прозоро. В основу містобудівної реформи покладено дві ключові тези – лібералізація певних процесів будівництва та, з іншого боку, криміналізація відповідальності за порушення", – підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Раніше Чернишов повідомив, що у Мінрегіоні підписали тристоронній Меморандум між Міністерством, ДІАМ та НАБУ щодо перевірки майбутніх співробітників Державної інспекції архітектури та містобудування на доброчесність. Відтак, кожен кандидат на посаду державного службовця та працівника ДІАМ пройшов перевірку у Національному антикорупційному бюро.

У березні 2020 року на виїзному засіданні уряду Президент України Володимир Зеленський запропонував ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Та додав, що важливим елементом курсу держави є це подолання корупції. Зокрема, у будівельній сфері.

Проєкт Закону щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності вже зареєстровано у Верховній Раді. 

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