Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
ГоловнаПолітика

Гройсман: "Спроба перенести вибори буде узурпацією влади"

"Вибори згідно з Конституцією України мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року". 

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що можлива спроба перенесення виборів Верховної Ради на пізніший термін буде узурпацією влади. 

Про це він повідомив у відповідь на запитання кореспондента LB.ua в межах форуму YES.

"Вибори згідно з Конституцією України мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року. Будь-яка спроба будь-кого із влади перенести ці вибори на пізніший термін буде означати рівно спробу узурпації влади і фактично може спричинити великі потрясіння", – переконаний експрем'єр.

Гройсман додав, що всі будуть боронити Конституцію.

"Я ж був прем'єр-міністром. Це могло мені подобатись, могло мені не подобатись, різні були оцінки щодо конституійності указу президента або неконституційності, але ЦВК розпочала процес виборчої кампанії, і я як прем'єр зробив все, щоб вона відбулась вчасно, вільно спокійно й нормально", – зазначив він.

Щодо дострокових виборів Гройсман зазначив, що "я би вже, їх, напевно, проводив, тому що те, що робить сьогодні український уряд разом з українським парламентом, вони роблять країну не сильнішою, а слабшою". Він додав, що дострокові вибори можливі лише у випадках, передбачених законодавством. 

Докладно про те, як може розвиватися ситуація з виборами в Україні та до чого тут рейтинги президента і "Слуги народу", читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?". 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також