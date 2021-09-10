Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що можлива спроба перенесення виборів Верховної Ради на пізніший термін буде узурпацією влади.

Про це він повідомив у відповідь на запитання кореспондента LB.ua в межах форуму YES.

"Вибори згідно з Конституцією України мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року. Будь-яка спроба будь-кого із влади перенести ці вибори на пізніший термін буде означати рівно спробу узурпації влади і фактично може спричинити великі потрясіння", – переконаний експрем'єр.

Гройсман додав, що всі будуть боронити Конституцію.

"Я ж був прем'єр-міністром. Це могло мені подобатись, могло мені не подобатись, різні були оцінки щодо конституійності указу президента або неконституційності, але ЦВК розпочала процес виборчої кампанії, і я як прем'єр зробив все, щоб вона відбулась вчасно, вільно спокійно й нормально", – зазначив він.

Щодо дострокових виборів Гройсман зазначив, що "я би вже, їх, напевно, проводив, тому що те, що робить сьогодні український уряд разом з українським парламентом, вони роблять країну не сильнішою, а слабшою". Він додав, що дострокові вибори можливі лише у випадках, передбачених законодавством.

Докладно про те, як може розвиватися ситуація з виборами в Україні та до чого тут рейтинги президента і "Слуги народу", читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?".