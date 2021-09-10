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Аваков: після відставки живу, працюю і буду працювати в Україні

Ексміністр зберіг "гарні" стосунки з Зеленським.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розказав, що після відставки з посади міністра внутрішніх справ продовжить працювати в Україні.

"Зараз живу, працюю і буду працювати в Україні. І вам того бажаю", - сказав він журналістам в кулуарах форуму YES в Києві.

Чим саме він планує зайнятися, колишній міністр не розказав.

Чутки про можливе призначення на іншу посаду в Кабмін Аваков відкинув. Зокрема, на питання, чи пропонували йому посаду голови Мінстратегпрому замість Олега Уруського, він відповів: "Я не знаю, про що ви кажете".

Аваков також додав, що зберіг хороші відносини з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Аваков несподівано звільнився з уряду в липні 2021 року після того, як більше семи років очолював Міністерство внутрішніх справ.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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