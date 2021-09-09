Рада підняла поріг фінмоніторингу для переказів на 1 гривню

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 9 вересня, ухвалила законопроєкт про підвищення порогу фінмоніторингу для переказів готівки в межах України на 1 гривню.

Відповідний законопроєкт №5559 підтримали 315 народних депутатів.

Раніше у законі про протидію відмиванню грошей було сказано, що фінмоніторинг не поширюється на перекази у сумі, що є меншою ніж 5000 гривень, тобто до 4999 гривень включно.

"Вказаний факт призводить до незручностей як для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень, а також банків та фінансових установ, що змушені передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 гривні з метою дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу", - йдеться в пояснювальній записці.

Депутати змінили формулювання наступним чином: фінмоніторинг не поширюється на переказ готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, тобто до 5000 гривень включно.

Нагадаємо, в першій половині 2021 року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 50,6 млрд гривень. Відомство підготувало 570 матеріалів за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.