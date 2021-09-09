Рада підтримала проміжний звіт ТСК щодо стану "Укрзалізниці": перевірка встановила втрату третини основних фондів

"Констатуємо, що керівництво "Укрзалізниці" не береже і не розвиває довірені державою майно і основні фонди".

У Верховній Раді презентували проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця".

Звіт розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників підтримали 296 депутатів.

У ході перевірки виявили втрату третини вартості основних фондів УЗ, повідомила народна депутатка Юлія Гришина ("Слуга народу").

"Що ми констатуємо на сьогодні? Стан, у якому опинилося державне підприємство "Укрзалізниця", вже не дозволяє в повній мірі виконувати основні завдання – перевезення вантажів та пасажирів", – зазначила вона.

За словами Гришиної, звіт містить конкретні прізвищи винуватців такого стану. Це топменеджмент, який не є професійними залізничниками.

"Констатуємо, що керівництво "Укрзалізниці" не береже і не розвиває довірені державою майно і основні фонди. Перевіркою встановлено втрату третини вартості основних фондів. За 5 років план капіталовкладень виконали на 65%, не освоєно 30 млрд грн", – додала депутатка.

Ще однією причиною назвали вплив олігархічних груп, які регулярно недоплачують УЗ, зокрема і за тарифи на вантажні перевезення. Це позбавило УЗ 100 млрд грн за останні п'ять років.

Нагадаємо, в квітні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" визнала роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною. На засіданні члени комісії визнали в.о. глави правління Івана Юрика та членів правління УЗ "некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді".

У серпні Кабінет міністрів звільнив т.в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика. Замість нього призначили Олександра Камишіна, керуючого партнера інвестиційної компанії Fortior Capital.