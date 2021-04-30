ТСК визнала незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і пропонує звільнити правління компанії

Також було прийнято рішення привести рівень зарплат членів наглядової ради у відповідність з фінансовими показниками компанії.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" визнала роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною і має намір звернутися до Кабінету Міністрів з вимогою звільнити виконувача обов'язків глави, а також членів правління компанії.

Про це повідомила у фейсбуці голова ТСК народний депутат Юлія Гришина (партія "Слуга народу").

Вона зазначила, що на сьогоднішньому засіданні члени комісії визнали в.о. глави правління Івана Юрика та членів правління УЗ "некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді". За її словами, члени комісії вирішили звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи закінчення терміну функціонування чинного складу наглядової ради, почати "пошук нових облич".

Також було прийнято рішення привести рівень зарплат членів наглядової ради і правління УЗ у відповідність з фінансовими показниками компанії.

"Обидві людини, які безпосередньо відповідають за роботу "Укрзалізниці" - міністр інфраструктури Владислав Криклій та в.о. голови правління компанії Іван Юрик - навіть не з'явилися на засідання, направивши своїх підлеглих", - зазначила Гришина.

"Відтепер ТСК переходить на жорсткий режим. Всім запрошеним на наступні засідання ТСК будуть вручатися не просто повідомлення, а повістки. Неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі слідчої комісії і відповідним чином кваліфікуватися відповідно до Кримінального кодексу України", - додала депутат.

Нагадаємо, напередодні міжнародне рейтингове агентство Fitch поставило рейтинг "Укрзалізниці" на перегляд для можливого пониження.

На початку квітня ТСК Ради вирішила провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління "Укрзалізниці". За попередньою оцінкою, дохід "УЗ" від вантажоперевезення на 2021 рік штучно завищено на 18,6%, або на 13,4 млрд грн. Також штучно завищуються доходи від пасажирських перевезень на тлі їхнього падіння. Члени ТСК розцінюють фінансовий план на 2021 рік як "фікцію, не реальну до виконання".