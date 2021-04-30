Шевченківський райсуд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід сержантові пресслужби Сил спеціальних операцій і військовому музиканту Андрієві Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також Антоненко носитиме електронний браслет контролю.

Про це інформує для LB.ua журналіст Катерина Петренко із зали суду.

Прокурор Офісу Генпрокурора Михайло Тішин уперше не заперечував проти обрання як запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту.

Цього разу сторона обвинувачення наголошувала виключно на ризику втечі. За словами прокурора, цей ризик - ключовий. Тішин також побіжно згадав про ризик впливу на свідків, спеціалістів та експертів, проте не навів аргументів на підтвердження його актуальності.

Важливо додати, що раніше прокурор обґрунтовував ризик втечі виключно тим, що Антоненко усвідомлює тяжкість покарання. За словами адвокатів, захист здав у Державну міграційну службу паспорти для виїзду за кордон обвинуваченого та ініціював їхнє знищення, аби виключити ризик переховування.

“Навіть у багатьох позиціях та рішеннях ЄСПЛ встановлено, що загроза тяжкості покарання не може бути підставою для обрання найсуворішого запобіжного заходу. Не можна сказати, що якщо людину обвинувачують у чомусь тяжкому, то обов’язково вона втече. Ми вважаємо, що прокурор, зрештою, всі докази спромігся проаналізувати і розуміє, що працівники Нацполіції раніше надавали йому недостатньо обґрунтовані докази”, - висловився адвокат.

30 квітня суд досліджував докази з 9-го тому про знайомство обвинуваченої волонтерки та дитячого хірурга Юлії Кузьменко з Андрієм Антоненком. На думку прокурора, листування між ними в соцмережі підтверджують, що фігуранти справи нібито були знайомі задовго до вбивства Павла Шеремета та часто спілкувалися. Проте адвокат наголошує: докази підтверджують, що обвинувачені віртуально листувалися лише кілька разів.

Також у засіданні досліджували експертизи щодо корпуса міни МОН-50 - речового доказу, який належав Антоненку і був знайдений під час обшуку. Як наголошує захист: у спецпризначенця та військового музиканта знайшли не міну, а корпус МОН-50, який не є вибуховим пристроєм і використовувався в його творчій діяльності. Досліджені експертизи також вказали, що це не вибуховий пристрій і не становить загрози. Окрім того, суд уперше поставив детальні питання щодо походження корпуса МОН-50 обвинуваченому. Антоненко розповів, що цей предмет йому подарували під час гастролей у зоні АТО/ООС. Надалі захист проситиме, щоб суд допитав відомого музиканта Олександра Положинського, який був при цьому присутній.

"Хочу просто процитувати слова своєї пісні: "Я лихого не робив. Я нічого не ховав.Тільки дещо зрозумів. Тільки дещо з'ясував..." За Україну треба жити й перемагати, а не вмирати. Переповнюють емоції. Домів повертається спецназ", - прокоментував зміну запобіжного заходу Антоненко.

Нагадаємо, 23 березня суд присяжних під головуванням судді Шевченківського суду Оксани Голуб пристав на клопотання прокурора й продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим. Так, Андрія Антоненка до 21 травня мали б тримати під вартою, якби суд сьогодні не скасував цей запобіжний захід.

Окрім того, Шевченківський суд попередньою ухвалою визнав актуальним ризик летальності (ризик продовження або повторення протиправної поведінки) у зв’язку з доступом Антоненка до зброї, оскільки він військовий. Важливо додати, що прокурор жодного разу не посилався на цей ризик. Командир спецпризначенця Олексій Нікіфоров пояснив, що зброя зберігається в спеціально обладнаних кімнатах, під охороною, а отримати її можливо лише з письмового дозволу командира частини.

Раніше, 20 березня, прокурор Офісу Генпрокурора Михайло Тішин показав у Шевченківському суді відеозапис із «невстановленою підривницею» журналіста Павла Шеремета. Її помітили поблизу місця паркування незадовго до вибуху його авто. За версією сторони обвинувачення, о 7:20 ранку 20 липня 2016 року ця особа здійснювала стеження та йшла в напрямку руху його авто. Відомо, що раніше слідство впізнавало в ній і Андрія Антоненка, і Юлію Кузьменко.