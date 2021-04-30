Це вже четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Восени цього року в Одеській області відбудуться спільні навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії Riverine-2021.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

Зазначається, що це вже четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії.

“Головна ідея навчання - зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць”, - йдеться у повідомленні.

До навчання від української сторони залучатимуться група малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони – броньовані та патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ та вертоліт Puma Naval.

Також у навчанні візьмуть участь підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Процес планування, управління об’єднаними корабельно-катерними тактичними групами та відпрацювання завдань здійснюватимуться відповідно до стандартів й процедур НАТО.

Планується, що військові моряки двох країн проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахування особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв’язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.

Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдання з висадки об’єднаного десанту морським та повітряним шляхом й взяття під контроль важливого об’єкта критичної інфраструктури.

Підрозділ морської піхоти ВМС України та румунський піхотний підрозділ виконають завдання з річкового патрулювання і взяття під охорону та ескортування затриманого противника. Військові також візьмуть участь у проведення протимінної операції на визначених ділянках річки Дунай з виконанням підривних дій.