Офіс президента засудив марш до дня створення дивізії "Галичина"

В ОП зазначають, що мали місце маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції.

Офіс президента засудив марш вишиванок до дня створення дивізії "Галичина", вимагає від правоохоронців притягнути до відповідальності "всіх винних у порушенні закону", а від влади Києва - проведення перевірки системи погодження масових акцій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну… Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону”, - йдетьсяу повідомленні.

“Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу”, - зазначили в ОП.

Нагадаємо, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Він засуджує комуністичний і нацистський режими як злочинні на законодавчому рівні. Закон вводить заборону на публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, заборону публічного використання і пропаганди їх символіки.

В той же час символіка дивізії "Галичина" не є забороненою. Емблема дивізії містила стилізоване зображення лева, який був і є основним елементом символіки Львова та Галичини. Есесівських рун у військовій символіці "Галичини" не було.

Її члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а сама ця структура не була визнана злочинною.

Сьогодні Міністерство закордонних справ України засудило проведення в Києві маршу до дня створення дивізії "Галичина".