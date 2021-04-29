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МЗС Ізраїлю засудило парад з нагоди створення дивізії СС "Галичина"

У відомстві очікують, що український уряд засудить подібні явища.

МЗС Ізраїлю засудило парад з нагоди створення дивізії СС "Галичина"
МЗС Ізраїлю
Фото: mfa.gov.il

Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило стурбованість через проведення в Києві параду з нагоди створення дивізії СС "Галичина" та закликало український уряд засудити подібні акції і не допустити їх повторення.

Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

“Міністерство закордонних справ Ізраїлю стурбоване вчорашнім парадом, який відбувся у самому центрі міста Києва, з нагоди створення дивізії СС "Галичина". Підрозділи СС Ваффен були причетні до деяких найгірших злочинів, що мали місце під час Голокосту”, - сказано у повідомленні.

У відомстві наголосили, що збереження пам’яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом - це не лише внутрішні питання кожної країни, але й частина колективної відповідальності людських суспільств, незалежно від їх розташування.

“Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і очікуємо, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня в Києві відбулася акція з нагоди річниці створення дивізії СС "Галичина". У ньому взяли участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

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