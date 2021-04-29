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Ще одному учаснику мітингу під ОПУ пом’якшили запобіжний захід

Суд призначив Олексію Білковському нічний домашній арешт.

Ще одному учаснику мітингу під ОПУ пом’якшили запобіжний захід
Олексій Білковський
Фото: parlament.ua

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олексію Білковському, якого слідство підозрює у хуліганстві та умисному пошкодженні або знищенні майна під час акції під Офісом президента 20 березня.

Про це повідомляє юридична компанія Міллер.

"До нашого Клієнта застосовано нічний домашній арешт - з 22:00 до 6:00 наступної доби. Цей запобіжний захід діятиме до 23 травня", - сказано в повідомленні на сторінці компанії у фейсбуці.

Таким чином, суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів та пом'якшив Білковському запобіжний захід.

Нагадаємо, що поліція вручила підозру Олексію Білковському після участі у мирній акції під ОПУ.

Раніше до Білковського був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло.

28 квітня організатору цього мітингу Сергію Філімонову також пом’якшили запобіжний захід. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

21 квітня Київський апеляційний суд скасував ухвалу про домашній арешт голові ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента. Колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу Ратушному.

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