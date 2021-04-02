Печерський райсуд відправив під домашній арешт сьомого підозрюваного в справі мітингу під ОПУ

Печерський райсуд застосував цілодобовий домашній арешт в якості запобіжного заходу для Олексія Білковського. Він є сьомим підозрюваним у справі про мітингу на підтримку Сергія Стерненка, який відбувся 20 березня під Офісом президента.

Слідство каже, що хлопець на акцію прийшов з аерозольним балоном, в якому була невстановлена речовина. Він також підозрюється у підпали дверей будівлі та киданні предметів у неї, розмалюванні стін, пише hromadske.

Слідчі кажуть, що дії Білковського ставили під загрозу життя та здоров'я оточення і завдали шкоди державному майну.

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт, бо Білковський "має ризики втечі, переховування, тиску на свідків і знищення речових доказів".

Адвокат Білковського Ілля Воробйов вважає підозру необґрунтованою. Він зазначив, що його підзахисний не збирається переховуватися.

"Не встановлене точне місце здійснення нібито протиправних дій мого підзахисного. Йдеться про будівлю ОП, але ж вона довжиною у 120 метрів. Де саме перебував мій підзахисний? Слідство це не встановило", — заявив адвокат.

Сам підозрюваний також заперечує причетність до інкримінованих йому дій.

Нагадаємо, усього підозри отримали приблизно 10 осіб. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео з нарізкою подій, що відбулося в ході мітингу. Він повідомив, що з відео на той момент було ідентифіковано сімох осіб. Геращенко наголосив, що всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із законом.

Активіст Роман Ратушний, ім'я якого також було згадано на відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію. Він просить спростувати "недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації". Ратушного помістили під цілодобовий домашній арешт. До того аналогічний захід застосували щодо Влада Сорда – єдиного, кого затримали під час акції.

Організатору акції Сергію Філімонову також оголосили підозру в хуліганстві. Кілька осіб отримали протоколи про адміністративні правопорушення. Більшість з підозрюваних помістили під цілодобовий домашній арешт. Про повний список активістів, яким оголосили підозри чи вручили адмінпротоколи після мітингу, читайте в матеріалі LB.ua "Кого переслідують за протест під Офісом президента? (Оновлюється)".