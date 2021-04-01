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Зеленський призначив чотирьох нових членів Нацкомісії з цінних паперів

На посади призначені Юрій Шаповал, Іраклій Барамія, Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

Зеленський призначив чотирьох нових членів Нацкомісії з цінних паперів
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідний указ №135/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з текстом документа, на посади в комісії призначені ексголова Розрахункового центру Юрій Шаповал, директор департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку Іраклій Барамія, екс-голова Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та член наглядової ради біржі ПФТС Юрій Бойко та начальник відділу цінних паперів Таскомбанку Ярослав Шляхов.

Як зазначає “Інтерфакс-Україна”, НКЦПФР формується у складі її голови та шести членів, які призначаються на термін шість років. Три члени попереднього складу - Дмитро Тарабакін, Олександр Панченко та Ігор Назарчук - були призначені указами президента від 30 січня 2015 року, термін їхніх повноважень закінчився. Членом комісії залишається Максим Лібанов, повноваження якого закінчуються 28 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, головою НКЦПФР замість Тимура Хромаєва, у якого закінчився шестирічний термін повноважень, був призначений Руслан Магомедов.

Нагадаємо, 23лютого президент Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Замість Тимура Хромаєва, у якого закінчився шестирічний термін повноважень, посаду отримав Руслан Магомедов.

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