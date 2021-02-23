Зеленський змінив голову Нацкомісії з цінних паперів

Президент Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Замість Тимура Хромаєва, у якого закінчився шестирічний термін повноважень, посаду отримав Руслан Магомедов.

Про це йдеться в указах №68/2021 та №69/2021 від 23 лютого.

Кандидатуру Руслана Магомедова раніше запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

Він був старшим трейдером ІК "Київ Секьюрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект-Інвестментс", був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка належала бізнесмену Леоніду Юрушеву.

У квітні 2020 року Магомедов став позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Також він був делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з держбанків.