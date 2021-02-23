УЗ показала можливу схему ліній Kyiv City Express

"Укрзалізниця" показала, як може виглядати схема ліній приміського сполучення Kyiv City Express, який напередодні анонсував президент Володимир Зеленський.

Проєкт представив на форумі "Україна 30. Інфраструктура" голова правління УЗ Володимир Жмак.

"Всі ці роки приміський транспорт був поза фокусом уваги. І порівняно з іншими активами УЗ - найбільш зношеним, близько 95%. Ми вирішили змістити фокус... Мова не йде про якийсь "гіперлуп". Цей проект дуже практичний і реальний. Він дасть значний ефект всьому місту Києву і дозволить розвантажити дороги. Все, що для цього проекту потрібно, у нас вже є - інфраструктура, рухомий склад", - сказав Жмак.

Основою для київського City Express стане кільце, по якому зараз їздить міська електричка "Київпастрансу". До нього планують під'єднати всі основні міста-супутники Києва: Вишгород, Бровари, Бориспіль, Білу Церкву, Фастів, Боярку, Вишневе, Ірпінь, Бучу.

Фото: t.me/vzhmak

В УЗ очікують, що міський експрес буде перевозити до 150 тисяч пасажирів на день та 53 млн на рік. На сьогоднішній день щодня до Києва приїжджає близько 450 тис. осіб, із них 77 тис. – залізничним транспортом.

Збільшувати кількість пасажирів планують за допомогою човникових електричок.

"Зараз електрички йдуть зазвичай до київського Центрального вокзалу, але до нього доїжджає незначна кількість пасажирів, тому ми й будемо запускати човникові маршрути, Буча - Святошин, Боярка - Київ, будемо відкривати нову ділянку сполучення станція метро Почайна - Вишгород, будемо їхати на Бровари. Ці кроки дозволять нам підвищити кількість пасажирів, що ми перевозимо на день, практично вдвічі", - сказав Жмак.

Жмак додав, що компанія сама не справиться з таким проєктом і розраховує на допомогу місцевих громад та держави.

Нагадаємо, що в Києві з 2011 року існує міська електричка, під яку на баланс "Київпастрансу" віддали 10 електропоїздів. Зараз вони знаходяться в жалюгідному стані.

У 2019 році "Укрзалізниця" запропонувала забрати міську електричку Києва на свій баланс і інтегрувати її в систему приміських перевезень Kyiv City Express.

Компанія заявляла, що планує провести повне оновлення залізничного приміського сполучення з Києвом і створити якісне приміське залізничне сполучення Київського регіону зі столицею. Міська електричка повинна стати його частиною.