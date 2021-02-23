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Укравтодор створює держфонд для залучення дешевих кредитів на "Велике будівництво"

У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» планується оновлення мінімум 20% мережі державних доріг.

Укравтодор створює держфонд для залучення дешевих кредитів на "Велике будівництво"

Для фінансування глобальних інфраструктурних проєктів необхідно довгострокове дешеве кредитування, яке в Україні наразі відсутнє. З цією метою у складі Укравтодору буде створене окреме акціонерне товариство, основним завданням якого стане залучення довгострокового фінансування.

Про це в ході всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков. За його словами, відповідна робота уже ведеться з Мінфіном та Нацбанком.

Акціонерне товариство зможе випускати інфраструктурні облігації, створювати спільні підприємства з іноземними компаніями, а також залучати українські та іноземні інвестиції.

За його словами, у 2021 році Укравтодор в рамках програми «Велике будівництво» планує оновлення мінімум 20% мережі державних доріг. Саме для цих цілей необхідне залучення додаткових джерел фінансування.

Зі свого боку, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що практика зі створення подібних державних фондів поширена у більшості розвинених країн світу. Як приклад він навів Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund і Польський Фонд розвитку.

«Такі фонди забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни. Фонд «Великого будівництва» в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках», - сказав Тимошенко.

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