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Україна щорічно втрачає $2 млрд через схеми міжнародних зернотрейдерів, - Гетманцев

За його словами, учасники схеми купують зерно за готівку, експортують його за кордон, не повертають виручку і наживаються на ПДВ

Україна щорічно втрачає $2 млрд через схеми міжнародних зернотрейдерів, - Гетманцев
Фото: facebook/Слуга Народу

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом неповернення валютної виручки в Україну через тіньові схеми міжнародних зернотрейдерів. Про це написав у Facebook глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він заявив, що через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютної виручки щорічно. За його словами, учасники схеми купують зерно за готівку, експортують його за кордон, не повертають виручку і наживаються на ПДВ.

«Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери», - написав Данило Гетманцев.

За його даними, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон №3656, який передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% при експорті агропродукції. Документ підтримали Міністерство фінансів і найбільші аграрні асоціації.

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