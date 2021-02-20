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До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати

Основний власник мережі магазинів - зареєстрована в Сингапурі компанія Sportmaster Operations. 

До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Фото: rau.ua

До санкційного списку, затвердженого рішенням РНБО, потрапила роздрібна мережа спортивних товарів "Спортмайстер". Зокрема, їй повністю заборонили торгові операції. 

Санкції накладені на компанію, зареєстровану в Сингапурі, що має назву Sportmaster Operations Pte. Ltd. Як пише "Ліга. Новини" з посиланням на Єдиний держреєстр юросіб, власниками ООО "Спортмайстер-Україна" є дві сингапурські компанії.

99% частки припадає саме на Sportmaster Operations Pte. Ltd, 1% - на Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

Фактично "Спортмайстер" є російською компанією, головний офіс якої знаходиться у Москві.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та пов'язаних з ними осіб та компаній. Приводом для цього, зокрема, стало фінансування тероризму. 

Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Крім того, у СБУ пояснили, що проводять слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області до РФ та України. 

Сам Медведчук заявив, що "у влади немає жодних доказів щодо його винуватості". 

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