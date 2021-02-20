Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях

Почему только сейчас вспомнили о нефтепродуктопроводе, а точнее о двух участках двух его веток? Почему и каким образом часть нефтепродуктотранспортной инфраструктуры, имеющей стратегическое значение и не подлежащих приватизации согласно закону «О трубопроводном транспорте», выведена из госсобственности? Не останется ли эта «труба» сухой, перестав быть интересной «Роснефти», «Транснефепродукту» и Кремлю? Насколько она интересна тем же россиянам и как возврат права собственности Украине может повлиять на конфигурацию и цены на украинском рынке нефтепродуктов?

19 февраля СНБО поручила правоохранителям выяснить , как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках, а Кабмину – принять меры для его сохранения и эксплуатации. Речь идет о нефтепродуктопроводе протяженностью 1433 км, который оказался «в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины», и который связывают с народным депутатом, сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком. СНБО решило принять неотложные меры для возвращения государственного имущества народу Украины.

Фото: 5ua

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Совбез восемь месяцев изучал ситуацию и теперь готов к решительным действиям. Главное, по его словам, что у президента Зеленского есть политическая воля принимать такие решения. Петр Порошенко, по мнению секретаря СНБО, также знал о ситуации с нефтепродуктопроводом, но по каким-то причинам не решался проявить политическую волю и вступиться за государственное имущество. Теперь правоохранительным органам предстоит законным способом в судебном порядке доказать свои подозрения и тем самым опровергнуть обвинения в том, что это «охота на ведьм» и расправа с политическими оппонентами, а не стремление вернуть в собственность государства все, что незаконно разворовали. Указ президента по решению СНБО уже подписан и опубликован на сайте Главы государства.

История запланированного проигрыша

При генпрокуроре Святославе Пискуне дело №14/312 (о возврате двух частей нефтепродуктопроводов в госсобственность) было проиграно на основании сомнительного вывода судебных экспертов из ГП «УкрГИАП», ставших в апреле 2015 года основанием для Хозяйственного суда Ровенской области, отказавшего в удовлетворении иска Генпрокуратуры в интересах Фонда госимущества к ООО «ПрикарпатЗападтранс». Этот же «заведомо неправдивый» вывод судебных экспертов ГП «УкрГИАП» стал основой уголовного дела НАБУ, открытого в 2017 году, а также подозрения, которое детективы НАБУ, САП, СБУ предъявили бывшему замглавы ГП «УкрГИАП» 11 февраля 2021 года.

Директор НАБУ Артем Сытник еще в декабре 2020 года говорил о практически завершенном досудебном расследовании. Но возбудить дело процессуально может только Генеральный прокурор. Почему практически год Ирина Венедиктова не давала делу ход? Потому что следствие вели детективы НАБУ, директора которого всеми силами пытаются отстранить от руководства Национальным антикоррупционным бюро?

Генпрокуратура окончательно проиграла дело о возврате в госсобственность участков трубопроводов «Самара-Западное направление» и «Грозный-Армавир-Трудовая» 30 мая 2018 года. Именно тогда Верховный суд вынес постановление, которым признал правомерным отказ в удовлетворении исковых требований Генеральной прокуратуры к ООО «ПрикарпатЗападтранс» и фактически оставил без изменения решение Хозяйственного суда Ровенской области от 2015 года.

По вновь открывшимся обстоятельствам

Судебное решение в деле №14/312 от 2017 года на основании вновь выявленных обстоятельств по сути сводится к отчуждению у государства права собственности и передачи в частную собственность связанным с Медведчуком лицам двух участков нефтепродуктопроводов – «Самара-Западное направление» и «Грозный-Армавир-Трудовая». Эти объекты в результате череды судебных решений оказались в собственности российского ОАО «ЮгоЗападТранснефтепродукт», впоследствии ставшем ООО «ПрикарпатЗападтранс».

Хотя еще в 2011 году право собственности было признано за ФГИ Украины, 22 марта 2017 года эта нефтепродуктотраспортная инфраструктура на основании «вновь возникших обстоятельств» была признана Хозяйственным судом Ровенской области… частной собственностью юрлиц с иностранной юрисдикцией.

Вновь возникшие обстоятельства, как подозревают детективы НАБУ, САП и СБУ, – это заведомо ложные выводы инженерно-технической судебной экспертизы ГП «УкрГИАП» от 20 марта 2017 года, на основании которых нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление», был выведен из государственной собственности Украины и передан в собственность ООО «ПрикарпатЗападтранс», а затем в частную собственность компании иностранной юрисдикции.

Детективы НАБУ, САП совместно с СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора 11 февраля 2021 года сообщили о подозрении экс-заместителю директора госпредприятия «УкрГИАП» (Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза). По мнению детективов, в свое время эксперт (имя которого до признания вины предусмотрительно не называют) предоставил заключение, согласно которому ООО «ПрикарпатЗападтранс» якобы настолько модернизировало нефтепродуктопровод, что у государства его отчуждение произошло безо всякой компенсации.

Более того, факт модернизации одного из двух нефтепродуктопроводов, если такой был, эксперт и судья Хозсуда Ровенской области трактовали так, что «увели» линейную трубу из-под действия закона «О трубопроводном транспорте». Украинские участки магистрального трубопровода – это целостный имущественный комплекс, не подлежащий приватизации. Но эксперт и судья решили, что коль «трубу» латало «ПрикарпатЗападтранс», то ничего она не должна Украине в лице ФГИ.

Еще в начале весны 2016 года российская госкомпания «Транснефть» продала нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс» швейцарской компании International Trading Partners AG, среди контрагентов которой, по версии детективов, есть структуры, принадлежащие людям из окружения Медведчука. Например, гражданину ФРГ Анатолию Шеферу, который параллельно является директором еще одной швейцарской компании ITC Industry Trading Company SA. В апреле 2019 года Шефер продал 51% акций ООО «ПрикарпатЗападтранс» белорусскому олигарху Николаю Воробьеву, близкому к президенту Александру Лукашенко.

О том, что Ровенский хозсуд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» за ООО «ПрикарпатЗападтранс» стало известно еще в 2015 году. Но истории перехода права собственности этого нефтепродуктопровода уже десять лет. Если кратко, то один из спорных – магистральный нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление» был построен во времена СССР и холодной войны. Изначально он был предназначен для доставки солярки советским войскам в зоне стран Варшавского договора на случай, если там разбомбят перерабатывающие заводы и хранилища дизтоплива.

После провозглашения независимости Украины «труба» должна была перейти в собственность государства, как и другие объекты, особенно стратегической важности на территории Украины.

В 2005 году Генпрокуратура Украины (генпрокурор Святослав Пискун) в интересах Фонда госимущества подала в Хозяйственный суд Ровенской области иск о признании за государством Украина права собственности на украинскую часть двух вышеупомянутых трубопроводов и истребовании этого имущества из чужого незаконного владения ДП «ПрикарпатЗападтранс».

В октябре 2005 года постановлением Хозяйственного суда Ровенской области производство по делу было приостановлено до решения ФГИ и Федеральным агентством по управлению госимуществом РФ вопроса о принадлежности спорного имущества.

В феврале 2011 года производство неожиданно было возобновлено, а 22 марта того же года суд удовлетворил все исковые требования ГПУ.

За что боролась Генпрокуратура?

В 2019-2020 годах поставки российского дизтоплива в Украину, которые выполнял «ПрикарпатЗападтранс», обеспечивали 3-4% объема рынка.

Диаграмма демонстрирует динамику поставок в зависимости от сезонного спроса и других факторов, в частности фискальных – величины пошлины. В первой половине 2019 года ежемесячный объем поставок дизтоплива из РФ (голубой столбик диаграммы) составлял в среднем 170 тыс. т. С августа по ноябрь трубопроводные мощности практически не использовались, за исключением 10 тыс. т, импортированных в сентябре из Беларуси (малиновый столбик), и 22 тыс. т российского импорта в декабре 2019 года. Общий объем импорта дизельного топлива из РФ составил в 2019 году 1 244 тыс. т.

В 2020 году импорт дизтоплива из РФ сократился на 551 тыс. т, составив в общем 693 тыс. т. Из годового объема поставок импорт из Беларуси составил 37 тыс. т. Традиционно максимальный спрос на дизтопливо наблюдается в мае. Украинский участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 1100 км проходит через несколько областей и заканчивается в Закарпатье с выходом на Польшу и Венгрию. Туда и сейчас транспортирует дизтопливо «Роснефтепродукт» и не только. При этом до начала основных судебных тяжб и Революции достоинства, аннексии Крыма и военной агрессии РФ на востоке Украины с даты провозглашения независимости, этим трубопроводом транспортировали едва ли 1,7 млн т нефтепродуктов в год. В последние 2-3 года и того меньше.

Второй из двух спорных нефтепродуктопроводов – «Грозный- Армавир-Трудовая» построен… за 10 лет до начала Второй мировой войны. По нему с Северного Кавказа транспортировали солярку на Донбасс. Из решения суда, отказавшего Генпрокуратуре в удовлетворении иска, следует, что этот 300-километровый украинский участок был непригоден и давно выведен из эксплуатации и демонтирован. Эксперты, мол, не могли найти ни документации, ни трубы. Но известно, что дочернему предприятию «ПрикарпатЗападтранс» он никогда не принадлежал.

Не будь в исковом требовании второго участка спорных трубопровод, возможно, у Генпрокуратуры были шансы на выигрыш и при Пискуне. Но не сложилось.

Юридические нюансы в долгоиграющем деле «о трубе»

Первый. После распада СССР Украина приняла ряд законов, предусматривающих переход в ее собственность всего общесоюзного имущества на нашей территории в госсобственность. А вот об имуществе других республик на территории Украины надо было договариваться с каждой республикой-собственницей отдельно. Так же, как и о собственности Украины в других ставших самостоятельными юрисдикциях. Часть спорного нефтепродуктопроводного имущества была в ведении не общесоюзного, а республиканского подчинения – Госкомитета РСФСР, значит судьба принадлежащего ему имущества должна определяться двусторонними соглашениями между Украиной и РФ. В 1990-х такие соглашения были заключены. Поэтому адвокаты ответчика в суде настаивали, что трубопровод должен принадлежать российской стороне. На то время РАК «Транснефтепродукт» действительно могло принадлежать имущество на территории Украины. Но только в соцсфере – санатории, пионерские лагеря. Но не трубопроводы. Они находились в общесоюзной собственности. То есть должны были отойти Украине.

Второй момент. «Самара-Западное направление» был магистральным трубопроводом. В Украине в 1996 году был принят закон «О трубопроводном транспорте», согласно которому линейные трубопроводы в составе целостного имущественного комплекса приватизации не подлежат. С учетом этого требования закона ссылка ответчика на двусторонние соглашения для украинского суда – не аргумент.

В судорожных конвульсиях перед распадом Союза трубопровод «Самара-Западное направление» выпал из обоймы стратегических, в 1988 году его передали от ликвидированного Госкомитета СССР по обеспечению нефтепродуктами аналогичному комитету РСФСР. Теперь это Российская акционерная компания «Транснефтепродукт». Ее дочернее предприятие «ПрикарпатЗападтранс» со штаб-квартирой в Киеве и стало пользователем украинского участка трубопровода «Самара-Западное направление».

С учетом этих юридических нюансов, решение Хозяйственного суда Ровенской области от 22 марта 2011 года было обжаловано и не вступило в законную силу, а дело №14/312 без движения оставалось в Ровенском Апелляционном хозяйственном суде три последующих года.

Развязку ускорила российско-украинская война: постановлениями РАХС от 25 ноября 2014 года и ВХСУ от 15 марта 2015 года положительное для Генпрокуратуры решение было оставлено без изменений. Но через месяц ситуация изменилась кардинально. Все дело в дефиците дизельного топлива на рынке Украины. Проиграв суд, россияне «осушили» трубопровод «Самара- Западное направление» под предлогом того, что дизтопливо используется Вооруженными силами Украины «для проведения карательных операций против мирного населения Донбасса».

Фото: Варвара Свеженцева

Соответственно цены на дизель в Украине резко подскочили. Власти оказались перед дилеммой: отказать от импорта дизтоплива у страны-агрессора и импортировать дорогое топливо по морю, или пойти на компромисс с государством-агрессором. Выбрали второй вариант.

Совражество друзей

Именно в это время правительство Арсения Яценюка пыталось ввести заградительные пошлины на российский нефтепродукты. Как рассказал экс-премьер Яценюк 19 февраля в эфире «Свободы слова» с Савиком Шустером, на заседании Кабмина как раз должны были принять постановление о введении пошлин. Но это, по признанию Яценюка, был первый и единственный раз, когда не оказалось кворума – не пришли члены Кабмина, делегированные политсилой тогдашнего президента Порошенко. По признанию экс-премьера, именно это и послужило толчком к его «добровольной» отставке.

Пытаясь сохранить свой бизнес при реализации компромиссного варианта разрешения ситуации, избранного явно не без участия тогдашнего президента Украины, ДП «ПрикарпатЗападтранс» обращается в Хозяйственный суд Ровенской области с заявлением о пересмотре «по вновь открывшимся» решения этого же суда от 22 марта 2011 года. На то время судья Ярослава Гудзенко его удовлетворила. Согласно ее постановлению от 21 апреля 2015 года спорное решение было отменено и назначено новое рассмотрение дела.

Чем бесстыднее ложь, тем скорее в нее поверят

Вот тут и появились у «ПрикарпатЗападтранса» «вновь возникшие обстоятельства», будто бы он не знал, что украинская часть второго нефтепродуктопровода – «Грозный-Армавир-Трудовая» ему не принадлежит. Посему нельзя забрать у ответчика то, что и так ему никогда не принадлежало.

Не абсурд? Тем более что материнская компания ответчика, РАК «Транснефтепродукт», еще в марте 2011 года высмеяла принятое украинским судом проигрышное для ее дочки решение, и Генпрокуратуру Украины, которая требует вернуть то, чего нет. Так что мотивация о незнании – курам на смех.

Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Но даже если и на это судья Гудзенко закрыла глаза, могла не отменять все решение в пользу Генпрокуратуры и в интересах ФГИ, а удовлетворить частично в отношении требований по второму спорному трубопроводу – «Грозный-Армавир-Трудовая». А в части «Самара-Западное направление» оставить вердикт в силе. Но судья отменила решение целиком.

Российская сторона в 2016 году изменила свой формальный статус – из дочернего предприятия РАК «Транснефтепродукт» превратилось в ООО. Но теперь владельцем «ПрикарпатЗападтранса» стала компания «Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ», зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в Швейцарии.

30 мая 2017 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Наталья Политика, которая вместо Гудзенко приняла его к производству, отказала в удовлетворении исковых требований ГПУ, а Ровенский апелляционный хозяйственный суд и Верховный суд постановлениями от 18 декабря 2017 года и 30 мая 2018 года оставил его без изменений.

В обосновании своего вывода судья использовала «шпаргалку» судебных экспертов. Так и получилось, что хотя Закон «О трубопроводном транспорте» действительно требует, чтобы магистральные трубопроводы находились исключительно в государственной собственности, но беда в том, что в течение последних десятилетий эксплуатации украинский участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» перестал быть магистральным трубопроводом. По версии судьи, теперь это только сеть линейных производственно-диспетчерских станций, которые на законном праве собственности принадлежат ответчику ООО «ПрикарпатЗападтранс», поскольку последнее за свои средства настолько их модернизировало и переоборудовало, что они стали как новенькие. И потому уже не украинские. А проложенные между ними трубы – это бесплатное приложение.

Право собственности vs национальный интерес

Выведение из госсобственности стратегического объекта нефтепродуктовотранспортной инфраструктуры в интересах субъектов РФ уже после начала агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма выглядит по меньшей мере нелогично и странно. Безусловно, право собственности – святое понятие во всем мире. Но почему при этом попрано право собственности государства?

Гибридное влияние пророссийских сил не только через телеящики, контролируемы соратниками Медведчука, и возможность для российских компаний контролировать таким образом ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины могут иметь экономические последствия.

Формально рынок нефтепродуктов Украины, прежде всего в части обеспечения дизельным топливом, имеющим спрос у владельцев евроблях (а это миллионная армия потребителей), давно структурирован и прямой зависимости от поставок из РФ вроде бы нет. Этот импортозависимый рынок за счет диверсификации поставщиков уже не столь зависим от РФ, как до 2020 года «Нафтогаз» зависел от российского «Газпрома». Но, с другой стороны, поставки нефтепродуктов, того же дизтоплива как морским транспортом, так и импорт из Беларуси и даже Польши, – по сути это российское сырье. Поставляй его прямо по спорному нефтепродуктопроводу или через выгрузку в Гомеле.

Фото: День Андрій Герус

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус считает, что даже возможные санкции в отношении нынешних владельцев нефтепродуктопровода на территории Украины и даже остановка «трубы» не может сколь-нибудь значительно дестабилизировать нефтепродуктовый рынок.

«За последние полтора года произошла диверсификация, сегодня зависимости от работы нефтепродуктопровода нет. Поэтому будет ли он работать, не будет – не является критическим для Украины», – считает Герус.

Пошлина как инструмент регулирования рынка и пополнения бюджета

16 декабря 2019 года Кабинет министров Украины на год продлил действие 4% специальной пошлины на дизтопливо из РФ, 3% спецпошлины на российский сжиженный газ и 65% на уголь, за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного. Введение так называемых заградительных мер привело к падению транспортировки по нефтепродуктопроводу с 1,2 млн т в 2019 году до 635 тыс. т в 2020 году. Вместе с тем вызвало увеличение поставок российских нефтепродуктов в Украину как через нефтетерминал в Гомеле, так и с других, морских направлений.

Сказать, что нефтепродуктотранспортый бизнес для «ПрикарпатЗападтранса» был неисчерпаемой чашей дохода, вряд ли возможно. Тем не менее, через год после формальной смены владельца компания Шефера ITC Industryполучила эксклюзивный контракт на 10 лет с «Роснефтью» на поставку 30-50 млн т дизельного топлива в год.

Непосредственным поставщиком дизеля стала швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева. В июне 2017 группа приобрела сеть Glusco из 141 АЗС. Тогда, пишет LIGA.net, и заговорили о том, что сеть перешла под контроль структур из окружения Медведчука.

Однако сам Моисеев свое партнерство с кумом Путина отрицал.Связь с «ПрикарпатЗападтранс» и бизнесом Нисана Моисеева отрицает и сам Медведчук. 15 февраля на сайте ОПЗЖ вышел пресс-релиз с заявлением о том, что «ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют отношения к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа» в Украине.

Фото: Укринформ

Помимо дизеля Proton Energy стала крупным поставщиком российского автогаза в Украину, продавая топливо на границе компаниям WOG, ОККО, Wexler и Socar.

Но после смены в 2019 году президентской власти правительство ввело спецпошлины, которые спровоцировали сокращение объемов поставок.

Члены команды Зеленского были откровенны: одна из целей введенных пошлин – не только диверсификация поставок, но и сокращение в несколько раз нерыночной маржи «трейдера-импортера» в Украину российского дизеля по «трубе» в 35-40 долл./т.

Бюджету Украины в 2020 году спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ обеспечили поступления в объеме около 600 млн грн.

Что с рынком?

Сейчас имущество «ПрикарпатЗападтранс» планируется передать Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) для проведения конкурса по продаже или передачи в управление объекта. Но пока активы собираются передать во временное хранение «Укртранснафте».

При аресте имущества как превентивной меры вероятность прекращения транспортировки дизельного топлива из РФ более чем реальна. Особой опасности для рынка нефтепродуктов нет – он давно диверсифицирован, считают участники рынка. Да и свято место пусто не бывает. Беларусы могут занять часть российской доли на украинском рынке нефтепродуктов. Если РФ не пригрозит им перекрыть поставки сырой нефти для двух мощных нефтеперерабатывающих заводов Беларуси в Гомеле и Мозыре, которые обеспечивают существенные поступления в доходную часть бюджета страны в виде налогов и обязательных платежей.

Рассчитывают и на возможное увеличение поставок дизтоплива по морю из Турции. Единственный работающий НПЗ в Украине «Укртатнафта» (Кременчуг) также способен увеличить производство нефтепродуктов. Не зря же его мажоритарный владелец Игорь Коломойский еще в 2019 году настаивал на введении заградительных пошлин на импорт нефтепродуктов и сжиженного газа прежде всего из РФ.

Правда, побочным эффектом диверсификации для импортозависимого рынка нефтепродуктов может стать повышение цен.