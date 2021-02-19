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РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" мають повернути державі.

РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Кабмін повинен невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РНБО ухвалила рішення "про прийняття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України".

Також правоохоронним органам було поставлено завдання - з'ясувати, за яких обставин державна власність опинилася в приватних руках.

Нагадаємо, у 2018 році Верховний Суд України ухвалив рішення про виведення української ділянки магістральних трубопроводів з державної власності та передавання її в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Це - ділянка нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України.

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