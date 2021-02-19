Верховна Рада 23 лютого збереться на позачергове засідання задля розгляду питання Вітренка, - джерела

Верховна Рада 23 лютого збереться на позачергове засідання задля вирішення питання щодо розширення поноважень в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу". Депутатам СН про позачергове засідання повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"На 12:00. Явка обов'язкова", - повідомило джерело.

Як повідомив співрозмовник з фракції СН, "засідання ініціює президент. Поки одне питання щодо повноважень Вітренка. Сьогодні закон з вето президента так і не розглянули, хоча комітет підготував рішення ще з самого ранку. Чому? Все банально. Голосів в залі нема. Не лише люди Коломойського у фракції виступають проти. З іншими групами та фракціями щодо голосів тривають переговори. Але, враховуючи, що президент ініціює позачергове, він можеш порядок денний внести все, що забажає. Тому не виключаю, що будуть ще якісь питання. Наприклад, у зв’язку з СНБО сьогодні".

Як додав ще один співрозмовник з керівництва фракції, "буде лише вето. Спроб призначення не буде".

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів екстрене засідання щодо ветованого президентом закону про держслужбу 4531 та повністю підтримав пропозиції Володимира Зеленського. Він рекомендував розглянути закон щодо відновлення конкурсів на держслужбу з президентськими правками, який розширює повноваження в.о. міністрів. Цей закон був ухвалений нардепами цього тижня, але президент ветував його через поправку, що забороняла покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду. Втім до розгляду цього питання депутати сьогодні не дійшли.

У коментарі LB.ua народний депутат фракції "Батьківщина" Альона Шкрум пояснила основний зміст пропозицій президента до закону.

"Головна мета вето та пропозицій — скасування єдиної підтриманої правки номер 13 правки Наталухи. Якщо ж тепер закон буде прийнято у такому вигляді, як пропонує президент, то той же пан Вітренко зможе бути необмежений час статусі "в.о" ще і з абсолютно необмеженими повноваженнями. Тобто, не лише погашати заборгованість по зарплатнях (в першу чергу шахтарям), видавати зарплату та підписувати документи. Він зможе все, включаючи призначення заступників міністрів, розпоряджатися майном і так далі. І це, м’яко кажучи, не зовсім конституційно", - пояснила нардепка.

Як відомо, в.о. не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.

Верховна Рада двічі відхиляла кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію. За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.