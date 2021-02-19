Україна закликала світ посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити її піти з Криму та окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в заяві МЗС до сьомої річниці початку збройної агресії Росії проти України.

"7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова... За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня", - йдеться в заяві.

Міністерство нагадало, що Росія грубо й системно порушує права людини на окупованих територіях, зокрема проводячи цілеспрямовані репресіх проти кримських татар.

Тимчасова окупація призводить до руйнувань цілих міст та сіл на Донбасі, знищення культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.

Україна вимагає від Росії повернути Кримський півострів та окуповані райони Донбасу та закликає світ до більш активного тиску на РФ.

"Агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської та світової безпеки серйозно підірвані. Міжнародна спільнота засудила дії Росії в документах, схвалених в рамках таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Десятки країн застосували проти Росії санкції через порушення нею територіальної цілісності України... Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень", - сказано в заяві.

Україна переконана, що територіальну цілісність держави вдасться відновити, в тому числі за допомогою нової ініціативи "Кримська платформа".

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року - офіційна дата початку окупації Криму.