"Виходити з "Мінська" українська влада не планує", - Резніков

На думку віцепрем’єра, якщо Україна припинить будь-які контакти з ТКГ, будуть страждати люди.

Україна не відмовлятиметься від виконання Мінських домовленостей, принаймні до того часу, поки не буде знайдено іншого майданчика з залученням додаткових партнерів.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Виходити з Мінська українська влада не буде і не планує, тому що це політико-дипломатичні зобов'язання, взяті нами в 2014-2015 роках. І на цьому наполягають наші партнери з Нормандського формату - Німеччина і Франція, які застерігають нас, щоб ми дотримувалися єдиної на сьогодні робочої логістичної площадки, а саме ТКГ, яка і була продуктом Нормандського формату", - цитує Резнікова "Інтерфакс-Україна".

Водночас він нагадав, що Мінські домовленості не є ідеальними, вони вимагають модернізації.

"Наше завдання полягає в тому, щоб сісти за стіл з нашими партнерами і спокійно, чесно і відверто переконати їх у тому, що окремі пункти не працюють і ніколи не спрацюють", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, саме Російська Федерація порушує Мінські домовленості і про це потрібно говорити, зокрема, в Генасамблеї ООН.

"Нагадаю, що в "комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей "було чітко зазначено, що лінія дотику повинна пролягати в певних координатах. Згідно з домовленостями, Дебальцеве має бути на підконтрольних українському уряду територіях. Понад 1400 квадратних кілометрів території перебувають під контролем Росії, а не України, і це неправильно тільки з точки зору Мінських домовленостей. Тобто Росія вже давно їх порушує. При цьому намагається зробити з України суб'єкт, який нібито вийшов з мінського процесу. Ми їм такого подарунка робити не будемо. Ми будемо відстоювати свої позиції в Мінських домовленостях", - сказав Резніков.

На його думку, якщо Україна припинить будь-які контакти з ТКГ, будуть страждати люди.

"Тому не дивлячись на жодні домовленості, Україна повинна продовжувати роботу в переговорному процесі, щоб забезпечити гуманітарні потреби людей", - наголосив Олексій Резніков.

Як повідомляли, на 23 лютого Україна скликає засідання Генасамблеї ООН щодо окупованих територій. Одним із пунктів порядку денного буде обговорення доповіді щодо Донбасу.