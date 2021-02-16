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Кулеба вважає, що Мінський процес не вичерпав свій потенціал

"Від цього майданчика необхідно отримати максимум можливого для безпеки України".

Кулеба вважає, що Мінський процес не вичерпав свій потенціал
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал.

Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних і європейських справ Словаччини Іваном Корчоком, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами очільника МЗС України, від цього майданчика необхідно отримати максимум можливого для безпеки України.

"Мінський процес скоріше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз треба працювати в рамках Мінського процесу і вичавлювати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав Кулеба.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Мінські домовленості виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації. Єрмак також констатував, що "через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає".

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