Кулеба вважає, що Мінський процес не вичерпав свій потенціал

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал.
Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних і європейських справ Словаччини Іваном Корчоком, передає “Інтерфакс-Україна”.
За словами очільника МЗС України, від цього майданчика необхідно отримати максимум можливого для безпеки України.
"Мінський процес скоріше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз треба працювати в рамках Мінського процесу і вичавлювати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав Кулеба.
Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Мінські домовленості виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації. Єрмак також констатував, що "через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає".