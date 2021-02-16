П'яний житель Кривого Рогу погрожував взірвати квартиру батьків Зеленського, - ЗМІ

В Кривому Розі затримали 59-річного чоловіка, який погрожував влаштувати вибух в багатоквартирному будинку. За неофіційною інформацією місцевих ЗМІ, він повідомив поліцейським, що планує взірвати квартиру, де живуть батьки президента Володимира Зеленського.

На сайті поліції повідомляється, що 15 лютого надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що планує підірвати одну з квартир на території Металургійного району.

Приміщення перевірили, вибухівки не знайшли.

Після цього слідчим вдалося швидко знайти "мінера". Ним виявився безробітний мешканець міста, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. У нього вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

Фото: dp.npu.gov.ua

Криворізьке видання 0564.ua з посиланням на місцевих рятувальників повідомило, що вибухівка нібито мала знаходитися в будинку №13 на Мистецькій вулиці. В ньому проживають батьки президента Зеленського.

Видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела стверджує, що чоловік погрожував підірвати саме їхню квартиру через незадоволення розміром пенсії, яка становить всього 2 тисячі гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.