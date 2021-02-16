У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі

Слідство розглядає три ймовірні причини підриву українських військових, які загинули 14 лютого на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Це порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Володимиру Зеленському після його повернення з ОАЕ доповідали міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, заступник глави Офісу президента Роман Машовець та член комітету з питань нацбезпеки Ігор Герасименко.

"Як стало відомо, капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Вранці 14 лютого вони переміщувалися для несення служби та рухалися вздовж дороги за маршрутом. Близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогли", - зазначили в Офісі президента.

Президент дав завдання керівництву ЗСУ провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами.

"До кінця місяця – перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - заявив Володимир Зеленський.

Президент відвів 10 днів для встановлення винних у трагедії.

Нагадаємо, що ДБР відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).