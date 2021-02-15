Голова ДМС із дівчиною застрягли на Занзібарі через поломку літака

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко, відома як дівчина з собачкою із Уханю, чекають на евакуацію.

Серед 180 українців, які через поломку літака застрягли на Занзібарі, - голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дівчина Анастасія Зінченко.

Про це Анастасія повідомила у своєму Іnstagram.

Дівчина повідомила, що за кілька днів вони змінили вже три готелі, зрештою були змушені ночувати на вулиці.

"Ця доба була вкрай складна. Наш рейсовий літак - зламаний. Намагалися полагодити, знайти інші варіанти, і ми чекали вісім годин на аеропорту. Потім нас заселили в хостел від готелю на пару годин для відпочинку. Вранці - знову привезли в аеропорт, почали реєстрацію пасажирів, а потім її відмінили. З'ясувалося, що літак несправний. Після трьох годин очікування в холі аеропорту нас вигнали на вулицю, тому що ми заважали іншим людям пройти реєстрацію. Через якийсь час посадили в автобуси і відвезли в готель. Нас годують, але не заселяють в номер. Коли буде літак, поки не знаємо", - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що святкувала у Танзанії День закоханих. 14 лютого вона написала, що вважає затримку рейсу "доброю традицією" рівно через рік після невдалої евакуації з Ухань.

Як відомо, у лютому минулого року Анастасія Зінченко не змогла вилетіти з провінції Ухань, тому що посольство України не дозволило їй забрати свого собаку.

Дівчина пізніше поскаржилася на те, що українська влада не виконала обіцянку повернути її додому. Ситуацію пообіцяв взяти під контроль президент Володимир Зеленський. Про своє повернення в Україну разом з вихованцем Зінченко повідомила 1 травня.

Восени 2020 року голова ДМС, який допомагав дівчині з евакуацією, розповів ЗМІ, що між ними зав'язалися романтичні стосунки.

Нагадаємо, через поломку літака близько 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. Міністерство внутрішніх справ і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якомога швидше повернути їх в Україну.