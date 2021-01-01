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В Україні зросла вартість біометричних документів

Зросте вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

В Україні зросла вартість біометричних документів
Фото: business.ua

З 1 січня 2021 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищує вартість бланків біометричних документів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної міграційної служби.

Згідно з повідомленням, несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Так, вартість бланків з 1 січня складатиме:

  • паспорт громадянина України у формі картки – 237,00 грн;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон – 342,00 грн.;
  • посвідки на постійне і тимчасове проживання – 315,00 грн.

З урахуванням вартості адмінпослуг вартість готового документа складатиме:

Фото: dmsu.gov.ua

Фото: dmsu.gov.ua

Фото: dmsu.gov.ua

Нагадаємо, в Україні з 1 січня збільшується розмір мінімальної заробітної плати на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Відповідні зміни передбачає Державний бюджет України на 2021 рік.

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