В Україні зросла вартість біометричних документів

З 1 січня 2021 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищує вартість бланків біометричних документів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної міграційної служби.
Згідно з повідомленням, несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.
Так, вартість бланків з 1 січня складатиме:
- паспорт громадянина України у формі картки – 237,00 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон – 342,00 грн.;
- посвідки на постійне і тимчасове проживання – 315,00 грн.
З урахуванням вартості адмінпослуг вартість готового документа складатиме:
Нагадаємо, в Україні з 1 січня збільшується розмір мінімальної заробітної плати на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Відповідні зміни передбачає Державний бюджет України на 2021 рік.