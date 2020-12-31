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​ДБР заявило, що звітуватиме про "справи Майдану" щомісяця

Станом на кінець грудня 2020 року в провадженні перебуває 74 справи.

​ДБР заявило, що звітуватиме про "справи Майдану" щомісяця
Фото: https://dbr.gov.ua/

Державне бюро розслідувань щомісяця звітуватиме про стан справ у розслідуванні злочинів проти активістів Євромайдану.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про «справи Майдану»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненим документом, станом на кінець грудня 2020 року у провадженні спеціального підрозділу ДБР з розслідування "справ Майдану" перебуває 74 справи.

У трьох справах розслідування завершено - стосовно викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка, стосовно сімох активістів "Черкаського Євромайдану", відносно двох цивільних осіб, причетних до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

До суду в грудні скеровано чотири обвинувальні акти. Вісьмом особам повідомлено про підозру.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, у липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова призначила нового в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану". Ним став Олексій Донський,

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