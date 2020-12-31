В Україні з 2021-го року зросте вартість оформлення біометричних паспортів

Ті, хто подав заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.

З 1 січня 2021 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

"У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання", - йдеться в повідомленні.

У Державній міграційній службі зазначили, що ті, хто подав заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.

Так, вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України у формі картки підвищиться із 219 грн до 237 грн. Відповідно, звичайна вартість оформлення документа до 20 робочих днів - зросте з 345 грн до 363 грн, до 10 робочих днів - із 471 грн до 489 грн.

Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зміниться з 330 грн до 342 грн. Відповідно, вартість оформлення документа до 20 робочих днів - збільшиться з 682 грн до 694 грн, до 7 робочих днів (а також - до 3 робочих днів у разі наявності підстав) - з 1034 грн до 1046 грн.

Вартість бланка для посвідки на тимчасове проживання підвищиться із 291 грн до 315 грн. Відповідно, вартість оформлення документа зросте з 891 грн до 915 грн. А вартість бланка для посвідки на постійне проживання підвищиться із 291 грн до 315 грн. Відповідно, вартість оформлення документа зросте з 728 грн до 752 грн.

Нагадаємо, у травні 2020-го Національний банк України розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних паспортів.Тепер клієнтам із ID-картами не потрібно носити паперової довідки про місце реєстрації.