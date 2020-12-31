Підприємцю повідомили про підозру у наданні $30 тис хабара депутатам Сумської міськради

Гроші бізнесмен пропонував за позитивне голосування на черговій сесії за надання дозволів на розробку проєктів землеустрою.

Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру власнику приватних підприємств за фактом надання $30 тис. неправомірної вигоди депутатам Сумської міськради.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, у вересні 2020 року підозрюваний передав 30 тис доларів США депутатам Сумської міської ради VII скликання за позитивне голосування на черговій сесії за надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо необхідних йому для здійснення господарської діяльності земельних ділянок у м. Суми", - йдеться в повідомленні.

Зараз триває досудове розслідування. Ще вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.

Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю. Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.