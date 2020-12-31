НАБУ заявило про "безпрецедентний опір" з боку Офісу генпрокурора та Печерського суду у справі Злочевського

В Національному антикорупційному бюро заявили про "безпрецедентний опір з боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва" у справі Злочевського. В НАБУ наголошують що через це "міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин".

"Ексміністр екології та природних ресурсів у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному «Реал Банку». Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн дол. США в інтересах ексміністра. Це - найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям", - йдеться в оприлюдненій пресслужбою НАБУ заяві.

Розслідування у цій справі детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

Попри це Печерський районний суд міста Києва 24 грудня без участі прокурорів САП ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування, нагадують у відомстві.

Рішення Печерського райсуду в НАБУ назвали незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

"Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс Генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації. Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів", - констатували в НАБУ.

Оновлено. НАБУ оприлюднило записи зустрічей осіб, які замовили закриття провадження, із заявником.

В НАБУ нагадали перебіг подій. У червні 2020 до НАБУ надійшла заява про надання неправомірної вигоди за закриття справи щодо Злочевського. Детективи внесли відомості до реєстру правопорушень та під керівництвом САП почали досудове розслідування.

Під час негласних розшукових дій вони зафіксували причетність посадовців податкових органів та керівництва групи компаній, афільованих зі Злочевським.

На початку червня посадовец ГУ Державної податкової служби в Києві сконтактував із заявником, щоб з'ясувати, чи допоможе той закрити справу за підозрою Злочевського. Потім між цим посадовцем і заявником відбулася зустріч і кабінеті ДПС.

Податківець розповів, що Злочевський хоче повернутися в Україну. Він також зазначив, що Злочевський фігурує в двох кримінальних епізодах, але довірена особа ексміністра, неназвана жінка, стверджувала, що тільки в одному - щодо Херсонської нафтоперевалки і групи компаній "Бурісма".

Після бесіди з довіреною особою Злочевського податківець продовжував обговорювати закриття справи з заявником.

Закрити справу хотіли терміново, до дня народження ексміністра. НАБУ повинно було "не знайти" доказів причетності колишнього міністра, а голова САП Холодницький мав ухвалити рішення про закриття справи.

12 червня у кабінеті посадовця ДПС відбулася зустріч між ним, заявником, довіреної ексміністра та керівника компанії, підконтрольної Злочевському. Заявник показав їм копію постанови про закриття провадження.

Далі в каібнеті того ж посадовця заявник показав відредаговану згідно з побажаннями "замовника" постанову, з якою мали ознайомитися наближені до Злочевського особи. Після цього заявник мав пересвідчитися в наявності грошей - неправомірної вигоди - і тільки потім правоохоронці мали внести в реєстр помітку про закриття провадження.

Гроші перераховували на парковці ГУ Державної податкової служби в Києві. Після того, як довірені Злочевського пересвідчилися у закритті провадження у ЄРДР, відбулася передача коштів. Після передачі один з охоронців під прикриттям повідомив, що є детективом НАБУ. У відповідь один з учасників злочину почав погрожувати вогнепальною зброєю. Затримання вдалося тільки після того, як фігуранатам розповіли про повну відеофіксацію.

Нагадаємо, 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це мало стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича), і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.