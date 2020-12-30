Суд не обрав запобіжний захід Микитасю через відвід судді

Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжний захід колишньому власнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю в справі про замовлення викрадення столичного адвоката, оскільки захист підозрюваного оголосив відвід слідчому судді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд надав адвокатам Микитася дві години для ознайомлення з матеріалами клопотання. Після цього сторона захисту заявила дев'ять клопотань про витребування матеріалів і документів у справі. Жодне з них не було задоволено судом.

Після цього адвокати заявили клопотання про відвід слідчого судді. Для ухвалення рішення щодо заявленого відводу в судовому засіданні було оголошено перерву.

Відведення слідчого судді буде розглянуто 31 грудня орієнтовно о 9:00.

Нагадаємо, Максиму Микитасю 29 грудня було повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві. У МВС зазначили, що подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.