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Прокурори відкликали клопотання про запобіжний захід щодо ще одного фігуранта "справи Микитася"

Мова йде про заступника директора Експертного центру МВС Костянтина Дубоноса. 

Прокурори відкликали клопотання про запобіжний захід щодо ще одного фігуранта "справи Микитася"
Фото: Lb.ua

Прокурори в справі про розкрадання коштів Нацгвардії ("справа Микитася") відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику директора Експертного центру МВС Костянтину Дубоносу. 

У клопотанні просили взяти його під варту з можливістю застави в 1 млн 52 тисячі гривень. На засіданні прокурор оголосив, що відкликає клопотання, бо сторона обвинувачення не мала достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, а щодо обгрунтованості підозри є сумніви. 

"Потрібно доводити, що підозра була обгрунтована, ми не можемо дійти висновку, обгрунтована чи необгрунтована", - зазначив прокурор.

Він попросив суддю не підтримувати клопотання. Сторона захисту погодилася з позицією прокурора.

Оновлено. Суддя ВАКС підтримала відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу. Матеріали справи повернули прокурорам. 

Нагадаємо, що свідчення проти Дубоноса дав головний фігурант справи, екснардеп та колишній власник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Він також свідчив проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якому сьогодні знову не обрали запобіжний захід, адже прокурори відкликали клопотання з тих же причин, що і щодо Дубоноса. 

Дубонос підозрюється в одержанні хабаря у вигляді машиномісця в обмін на заниження вартості житлового комплексу "Укрбуд".

Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася щодо заволодіння коштами Національної гвардії. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн. Про це повідомив голова НАБУ Артем Ситник, який стверджує, що має докази причетності Олега Татарова до оборудок

"Пан Татаров (на той момент - ред.) працював (юристом - ред.) в "Укрбуді", там де був Микитась, вони дали хабар одному із керівників експертної установи за те, що буде експертиза, яка дасть можливість цю справу фактично похоронити. При чому там така цікава переписка: “Давай бігом, бо справу забирає НАБУ і тоді буде важко щось вирішити”. І за таке рішення одному із керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця", — розповів Ситник.

Нова група прокурорів у справі була обрана після відповідного рішення Печерського райсуду, який змінив підслідність. У НАБУ ж наполягають, що усі корупційні справи є у їхній винятковій підслідності.

14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

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