НАБУ провело обшуки в структурах Гройсмана після свідчень Микитася, - Бутусов

За даними "Цензор.Нет", також були передані свідчення щодо інших осіб з колишньої і нинішньої влади.

1 і 2 грудня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у структурах колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у справі про хабарі компанії "Укрбуд".

Про це повідомив головний редактор "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

За його словами, свідчення проти Гройсмана дав Максим Микитась - власник будівельної компанії "Укрбуд".

"Микитась передав НАБУ і САП свій телефон, документи і дав свідчення про держслужбовців, яким він передавав хабарі. Микитась дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, заступника начальника експертного центру МВС Костянтина Дубоноса і проти колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і по цим особам розпочато негайні слідчі дії. За даними "Цензор.Нет", також були передані свідчення щодо інших осіб з колишньої і нинішньої влади, за якими працюють детективи", - написав Бутусов.

Він також зазначив що, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 26 листопада, у вересні 2017 го року Микитась зустрівся з прем'єром Гройсманом і "пообіцяв йому хабар у вигляді передачі нежитлових приміщень в житловому комплексі "Аристократи"".

"Приміщення площею близько 2 тис. квадратних метрів оцінюються на ринку не менше ніж в 2 млн доларів. "Пізніше.... Гройсман отримав неправомірну вигоди на суму 75 459 132 гривень", - йдеться в судовому рішенні. Згідно зі свідченнями Микитася, приміщення були передані структурам Гройсмана 18 грудня 2017 року, і оформлені на Юрія Гижко підприємця з Вінницької області. Текст рішення тут. Джерела в НАБУ і САП підтверджують факт відповідного рішення суду та проведення обшуків", - додав Бутусов.

У НАБУ на прохання прокоментувати заяву Бутусова заявили, що "запитувана інформація містить таємницю досудового розслідування, і, згідно з ст.222 КПК України, не може бути розголошена", передає LIGA.net.

Оновлення. Речник колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук назвав "абсолютною брехнею" інформацію про причетність Гройсмана до справи про хабарі компанії "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.

Нагадаємо, раніше заступник глави ОПУ Татаров заявив, що чутки про його причетність до справи Микитася поширює "оточення глави НАБУ".

1 грудня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент") ще одну підозру - у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.