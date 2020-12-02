У НАБУ заявили про тиск на слідство у справі Микитася з боку генпрокурорки

Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Увечері 1 грудня 2020 року генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд".

"Національне бюро переконане, що ця ситуація - продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні півроку Офіс генерального прокурора вдається до таких дій не вперше", - наголошують у НАБУ.

Антикорупційне бюро також оприлюднило листування у справі заволодіння 81 млн грн НГУ.

Повідомляється, що в межах розслідування Нацполіцією справи заволодіння майном ГУ Національної гвардії України на 81 млн грн слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Детективи НАБУ розслідували ці ж факти та у березні 2018 року витребували справу у Нацполіції.

Колишній народний депутат у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд" домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн.

В обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн.

Пресслужба НАБУ навела хронологію подій та перемовин учасників злочину.

За даними УП, НАБУ та САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

За словами джерела, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення Венедіктової, яка ввела у справу себе і теж тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова. При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.

Відомості про заміну внесені в Єдиний реєстр досудових рішень.

Крім цього, детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак, за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

Раніше УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

За даними видання, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні посадовця МВС ВАКС арештував із заставою в 1 млн грн.