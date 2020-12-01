Конституційний Суд планує відновити роботу з 8 грудня

Конституційний Суд України, який у листопаді перейшов у режим дистанційної роботи, відновить засідання 8 грудня.

Порядок денний засідань був оприлюднений на сайті КСУ.

На 8 і 10 грудня заплановано засідання Великої палати КС, на 9 грудня - засідання Першого сенату КСУ.

У вівторок, 8 грудня, КСУ планує продовжити розгляд справи за поданням 142 депутатів щодо тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції України про "гідні умови життя" (закрита частина засідання).

Також планується розглянути питання про початок конституційного провадження за поданням 47 депутатів щодо конституційності низки положень Кримінального процесуального кодексу про спецконфіскації та розглянути питання про продовження терміну колегіями суддів Першого та Другого сенатів КС постанов про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами та за конституційними поданнями.

10 грудня суд продовжить розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції деяких положень законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата КСУ не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання.

4 листопада суддя Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

9 листопада КСУ також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

10 листопада КСУ утретє не зміг провести засідання через відсутність кворуму, а 19 листопада в суді повідомили, що мають кворум для розгляду справ, але кілька суддів захворіли на коронавірус і пішли на самоізоляцію.