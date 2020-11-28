В "Слузі народу" сподіваються отримати висновок Венеціанської комісії щодо КСУ до 10 грудня

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін очікує, що висновок Венеціанської комісії щодо ситуації навколо рішення КСУ стосовно антикорупційного законодавства буде підготовлений до 10 грудня.

Про це він заявив під час засідання Нацради з питань антикорупційної політики, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Народний депутат зазначив, що на прохання Зеленського 2 грудня відбудеться онлайн-візит експертів Венеціанської комісії до України для оцінки стану антикорупційного законодавства.

"Маємо надію, що відповідний висновок Венеціанської комісії буде підготовлений до 10 грудня. Це також дасть нам змогу підготуватися для комплексної, системної реформи Конституційного Суду", – сказав Костін.

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

Зеленський, зокрема, попросив комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.