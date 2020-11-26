НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів

Ні глава Окружного адмінсуду, ні судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро звернулося до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з проєктом клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків.

На сайті НАБУ зазначається, що до таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки.

Глава ОАСК Павло Вовк і низка суддів підозрюються у спробі захоплення державної влади, участі в злочинній організації та зловживанні впливом. Ні Вовк, ні його заступник і двоє суддів не з'являлися в органи досудового слідства, через що НАБУ подало клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді застави. Але підозрювані жодного разу не з'явилися і на засідання щодо обрання запобіжних заходів, при цьому поважних причини для цього нема.

"Детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Однак голова ОАСК жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцезнаходження орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив. 3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук", - додали в НАБУ.

Підкреслюється, що такими ж діями демонструють свою зневагу до Закону та підкреслюють небажання захищатися у судовому змагальному процесі й двоє інших суддів ОАСК.

"При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив строк досудового розслідування у провадженні стосовно їхніх неправомірних дій", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, що 24 листопада Вищий антикорупційний суд укотре відклав розгляд клопотань з обрання запобіжного заходу щодо глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника та інших суддів цього суду. Вовк не приходив на усі п'ять призначених засідань.

17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.