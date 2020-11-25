З'їзд суддів, на якому мають призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого

Черговий з'їзд суддів України, який має призначити суддю Конституційного суду України, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться 23-25 лютого 2021 року.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Ради суддів України (РСУ), повідомляє пресслужба РСУ.

Це рішення підтримали 24 члени Ради з 25 присутніх на засіданні.

Зазначається, що підставою для такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації в державі, а також лист Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначається, що "епідемічна ситуація щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно ускладнюється", а також рекомендується "провести з'їзд суддів України в дистанційному форматі".

Голова Ради суддів України Богдан Моніч уточнив, що Рада суддів України раніше звернулась до Міністерства охорони здоров'я України, щоб отримати чіткі та деталізовані рекомендації щодо умов, при дотриманні яких можна було б провести суддівський форум. Втім, по суті "отримали заборону проводити з'їзд".

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

Раніше КСУ оприлюднив заяву, у якій повідомлялося, що робота Конституційного Суду України не заблокована, і він відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів, які захворіли на коронавірус.