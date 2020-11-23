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Трьом київським поліцейським повідомлено про підозру у викраденні людини

Вони вимагали 10 тис. доларів США, але задовольнилися "викупом" у 2 тис. євро.

Трьом київським поліцейським повідомлено про підозру у викраденні людини
Фото: nikvesti.com

Прокуратура та ДБР повідомили про підозру трьом співробітникам поліції одного з районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції у Києві за фактом незаконного позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що ці поліцейські, не маючи жодних законних підстав, затримали чоловіка, який займався продажем автомобіля. Після чого вони почали протиправно утримувати чоловіка, вимагаючи 10 тис. доларів США за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

"Отримавши від потерпілого частину «викупу» в розмірі 2 тис. євро, правоохоронці відпустили його", - зазначають у прокуратурі.

Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше в листопаді у Львові затримали "смотрящого" банди, яка викрадала людей.

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