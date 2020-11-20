Апеляційний суд Києва пояснив скасування заочного арешту Януковича

Суддя може заарештувати підозрюваного лише за наявності доказів оголошення його в міжнародний розшук.

Заочний арешт Віктора Януковича було скасовано через недоведеність факту оголошення його в міжнародний розшук.

Про це йдеться у заяві Апеляційного суду Києва, який прийняв таке рішення.

"Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України", - наголосили у суді.

Зазначається, що слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відомості про оголошення особи у розшук, у тому числі міжнародний, мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Однак, в порушення вимог ст. 281 КПК України, слідчим не долучено витягу який би містив відомості про те, що Янукович В.Ф. оголошений в міжнародний розшук... Не надано такого витягу прокурором слідчому судді місцевого суду та суду апеляційної інстанції. Крім того, в долучених до клопотання слідчого матеріалах міститься повідомлення Офісу з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу про прийняті рішення за результатами розгляду клопотання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо оголошення у міжнародний розшук українських екс-високопосадовців та пов’язаних з ними осіб, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича В.Ф. буде видалена із баз даних Інтерполу оскільки підпадає під дію статті 3 Статуту Інтерполу, як така, що має переважно політичний характер", - поояснили у суді.

Зазначається, що захист Януковича долучив до апеляційної скарги лист Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) від 25 квітня 2017 року за підписом Генерального Секретаріату Інтерполу, в якому зазначено, що відносно Януковича не розміщувалося повідомлення з "червоним кутом" та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його до міжнародного розшуку.

Стороною обвинувачення довідки або витягу бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування підозрюваного у розшуку не надано.

Повний текст ухвали Київського апеляційного суду із зазначенням мотивів, якими він керувався під час прийняття рішення, 20 листопада було внесений до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, 16 листопада Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт експрезидента Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного було задоволено частково. Ухвала передбачала заочний арешт Януковича до 10 липня 2020 року.