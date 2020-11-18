ВАКС закрив ще дві справи щодо декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд 18 листопада закрив три справи щодо недостовірного декларування у зв’язку з тим, що Конституційний суд визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 18 листопада, колегії суддів Вищого антикорупційного суду закрили ще три кримінальні провадження за статтею 366-1 КК України. Зокрема, справи щодо декларування недостовірної інформації закриті щодо міського голови Одеси, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України та ексголови Державної екологічної інспекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Раніше повідомляли, що ВАКС закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо недостовірного декларування - йшлося про декларації за 2015-2016 роки.

Нагадаємо, експосадовця Держрибагентства підозрювали у недекларуванні 1,8 млн гривень. Досудове розслідування здійснювалося з жовтня 2019 року.

17 листопада ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування.

Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надія Посунся обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.