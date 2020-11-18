Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Помер театральний режисер Роман Віктюк
Помер театральний режисер Роман Віктюк
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
У Харкові в результаті нападу загинув режисер Леонід Садовський
У Харкові в результаті нападу загинув режисер Леонід Садовський
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаПраво

ВАКС закрив ще дві справи щодо декларування недостовірної інформації

Справи закриті щодо колишнього першого заступника голови Держрибагентства та ексголови Держекоінспекції.

ВАКС закрив ще дві справи щодо декларування недостовірної інформації
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд 18 листопада закрив три справи щодо недостовірного декларування у зв’язку з тим, що Конституційний суд визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 18 листопада, колегії суддів Вищого антикорупційного суду закрили ще три кримінальні провадження за статтею 366-1 КК України. Зокрема, справи щодо декларування недостовірної інформації закриті щодо міського голови Одеси, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України та ексголови Державної екологічної інспекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Раніше повідомляли, що ВАКС закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо недостовірного декларування - йшлося про декларації  за 2015-2016 роки.

Нагадаємо, експосадовця Держрибагентства підозрювали у недекларуванні 1,8 млн гривень. Досудове розслідування здійснювалося з жовтня 2019 року.

17 листопада ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування.

Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надія Посунся обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також