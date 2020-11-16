Рада оголосила конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду

Повторний конкурс оголошено через те, що 6 листопада нардепи не підтримали жодну кандидатуру.

Парламент повідомив про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду та прийому пропозицій від депутатських фракцій та груп.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Позафракційні депутати також мають право подавати пропозиції щодо кандидатів, якщо їх група не менша за кількісний склад найменшої депутатської групи.

"Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) до Комітету з питань правової політики пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», а також іншими документами, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки", - додали у Верховній Раді.

Нагадаємо, що Верховна Рада 6 листопада не змогла призначити суддів КС за своєю квотою. Розглядалися чотири кандидати – Юрій Павленко (від ОПЗЖ), Ольга Боднар-Петровська (від "Батьківщини"), Микола Сірий ("ЄС), та Наталя Денисенко ("Голос").

На рейтинговому голосуванні за Боднара проголосували 125 нардепів. За Денисенко - 38. За Павленка - 154. За Сірого - 97 голосів парламентарів.

Юрій Павленко був винесений на голосування за призначення суддею. Його підтримали 100 парламентарів, рішення не було ухвалено.

Судді за квотою Верховної Ради призначаються за наступним механізмом: парламентські фракції після конкурсу подають свої кандидатури, які зобов'язані пройти перевірки. Після цього кандидати мають співбесіду з представниками профільного комітету, відтак за їх призначення голосують у залі. Цього разу мали призначити двох суддів.