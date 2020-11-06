Рада не змогла призначити суддів Конституційного суду

Верховна Рада на засіданні 6 листопада голосувала за призначення суддів Конституційного суду. Розглядалися чотири кандидати – Юрій Павленко (від ОПЗЖ), Ольга Боднар-Петровська (від "Батьківщини"), Микола Сірий ("ЄС), та Наталя Денисенко ("Голос").

На рейтинговому голосуванні за Боднара проголосували 125 нардепів. За Денисенко - 38. За Павленка - 154. За Сірого - 97 голосів парламентарів.

Юрій Павленко був винесений на голосування за призначення суддею. Його підтримали 100 парламентарів, рішення не було ухвалено. Оголошено повторний конкурс.

За Павленка проголосували 23 депутати "Слуги народу", 40 із ОПЗЖ, 14 з "Батьківщини", чотири "За майбутнє", 14 з "Довіри", п'ять позафракційних.

Судді за квотою Верховної Ради призначаються за наступним механізмом: парламентські фракції після конкурсу подають свої кандидатури, які зобов'язані пройти перевірки. Після цього кандидати мають співбесіду з представниками профільного комітету, відтак за їх призначення голосують у залі. Цього разу мали призначити двох суддів.

Згідно з законом про Конституційний суд, Верховна Рада має квоту на призначення шести суддів, таку ж кількість призначають президент України та з'їзд суддів України. Загалом суд складається з 18 суддів.

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленський подав до Ради законопроєкт, що передбачає розпуск складу суддів КС на тлі скандального рішення про скасування положень антикорупційного законодавства.

Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного Суду, які не голосували за скасування антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. У такому разі вони зможуть претендувати на місця в оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного Суду.

Це може відбутися, якщо буде політичний конфлікт.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua заявила, що на засіданні фракції разом з президентом Зеленським її колеги більше схилялися до проєкту Разумкова. Верещук зазначила, що, на її думку, проєкт Зеленського взагалі не потрапить на розгляд.

Нардепи також передали до Конституційного Суду звернення, в якому просять суддів, що голосували за скандальне рішення, добровільне скласти з себе повноваження або піти у відставку.