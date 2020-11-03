Конституційний Суд не ухвалив рішення щодо закону про мову

Велика палата Конституційного Суду України розглянула подання щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але рішення не ухвалено.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", - повідомили у пресслужбі КСУ.

Дата наступного слухання поки що невідома.

Нагадаємо, у липні КСУ почав розгляд розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності закону про мову Конституції.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.