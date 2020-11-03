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Конституційний Суд не ухвалив рішення щодо закону про мову

Дата наступного слухання поки що невідома.

Конституційний Суд не ухвалив рішення щодо закону про мову
Фото: Олександр Рудоманов

Велика палата Конституційного Суду України розглянула подання щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але рішення не ухвалено.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", - повідомили у пресслужбі КСУ.

Дата наступного слухання поки що невідома.

Нагадаємо, у липні КСУ почав розгляд розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності закону про мову Конституції.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

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