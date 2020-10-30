Суд Одеси зобов’язав ТВК оголосити повторні вибори у Кароліно-Бугазькій громаді

ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання органу місцевого самоврядування, на якому кандидати склали присягу.

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії (ТВК) щодо оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні.

Про це у Facebook повідомила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Вона нагадала, що ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання органу місцевого самоврядування, на якому кандидати склали присягу.

Фото: https://www.facebook.com/

"Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді. Нагадую, ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання органу місцевого самоврядування, на якому кандидати склали присягу. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні", - повідомила вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів.